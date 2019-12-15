Жуниор Мораес продлил контракт с «Шахтером»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с футболистом сборной Украины рассчитано до конца 2021 года.

? Жуниор Мораес остается в «Шахтере»! ?



Клуб продлил контракт с нападающим до конца 2021 года.



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Мораес стал футболистом «Шахтера» в июле 2018 года, перейдя из киевского «Динамо». В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей и забил 26 мячей. В текущем сезоне у него 17 мячей в 24 играх. Всего за «Шахтер» он провел 63 матча и забил 43 гола.

В марте 2019 года 32-летний форвард получил украинское гражданство и начал выступления за сборную страны. Сборная Украины пробилась в финальную часть Евро-2020. Ранее СМИ сообщали, что к Мораесу проявляла интерес «Рома».