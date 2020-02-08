Жена полузащитника сборной Украины исполнила гимн в нижнем белье. Ей грозит тюремный срок

Эпатажная жена полузащитника «Ризеспора» и сборной Украины Николая Морозюка, Ирина Морозюк, ошарашила поклонников выходкой с гимном Украины, сообщает «Чемпіон».

Несколько дней назад на своей странице в Instagram девушка опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины в нижнем белье.

После шквала критики Морозюк удалила видео, но оно осталось гулять по сети.

По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет.