Дебаты кандидатов в президенты Украины могут состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал на дебаты своего соперника по второму туру, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты. Он предложил провести их в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

- Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Вы мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Вот мои условия. Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся здесь, перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать на них. кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, стране нужен здоровый президент. Даю вам 24 часа. Думайте, - сказал Зеленский в обращении, которое размещено на его странице в Фейсбуке.

"Олимпийский" - домашний стадион киевского "Динамо". В 2018 году там прошел финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (3:1). Зеленский по итогам первого тура на данный момент набрал 30,24 процента голосов. У Порошенко 15,95 процента.