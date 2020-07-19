Завершился основной розыгрыш УПЛ. «Заря» отстояла бронзу, «Карпаты» не доиграли сезон и вылетели

Состоялись заключительные матчи второго этапа чемпионата Украины-2019/20. Главной интригой оставалась борьба за третье место. В последнем туре шедшая третьей «Заря» принимала «Десну», отстававшую на 1 очко. Гости открыли счет, но в начале второго тайма клуб из Луганска забил ответный мяч и отстоял бронзовые награды.

Чемпионом досрочно стал «Шахтер», второе место — у киевского «Динамо».

Вылетают из высшей лиги «Карпаты», которые из-за финансовых проблем не смогли доиграть сезон.

«Шахтер» и «Динамо» отправляются в Лигу чемпионов, «Заря» и «Десна» — в Лигу Европы.

В сезоне осталось провести плей-офф за еще одну путевку во второй по значимости еврокубок. Занявшая пятое место «Александрия» в полуфинале примет дома «Мариуполь», а финишировавший шестым «Колос» сыграет с «Днепром-1». Обе встречи состоятся 25 июля. Победители встретятся в финале.

Лучшим бомбардиром УПЛ стал футболист сборной Украины Жуниор Мораес из «Шахтера», забивший 20 мячей.