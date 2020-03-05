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Замминистра здравоохранения Украины обещает отмену спортивных соревнований из-за коронавируса

17:05

На территории Украины могут запретить проведение спортивных соревнований из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

— В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия, — цитирует Ляшко УНИАН. — Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей.

Ранее в стране был подтвержден первый случай коронавируса — у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации. Еще четыре человека были госпитализированы с подозрением на эту болезнь

До этого стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом матчи чемпионата Италии по футболу будут проходить без зрителей на протяжении месяца.

Дополнительная информация:

https://www.unian.net/health/country/10902959-v-ukraine-iz-za-koronavirusa-budut-otmenyat-massovye-meropriyatiya-i-vremenno-zakryvat-shkoly.html

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