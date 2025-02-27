Заместитель гендиректора «Карпат» не вернулся на Украину после заграничных сборов

Заместитель генерального директора «Карпат» Олег Авдыш не вернулся в страну после заграничных сборов команды, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Трибуна».

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — цитирует сообщение клуба ТАСС.

25-летний Авдыш занимает пост заместителя генерального директора «Карпат» с октября 2024 года.

После 17 матчей «Карпаты» занимают 7-е место в чемпионате Украины с 21 очком.