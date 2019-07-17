Юрий Вернидуб: "Не понимал украинских футболистов, уезжающих в Россию"

Бывший главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб рассказал о своем отношении к украинским футболистам, уезжающим в российские клубы.

– Из "Зари" тоже уезжали ребята, – приводит слова Вернидуба Xsport. – Я просто их не понимал. Понимал их в одном – короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально. Но не все измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая все… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной.

В числе украинцев, перешедших в российские клубы, 29-летний защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий. Он стал первым футболистом в истории, который в один год стал чемпионом России и Украины.