Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Юрий Семин поздравил киевское «Динамо» с победой в Кубке Украины

22:10
Теги:

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поздравил украинский клуб с победой в Кубке страны. В финальном матче «Динамо» обыграло «Зарю» со счетом 1:0.

«Динамо» Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл! Пример победного спортивного долголетия!» — написал Семин в Instagram.

 

«Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу выиграла трофей во второй раз подряд. В сезоне-2019/20 киевляне в финале победили «Ворсклу» (1:1, 8:7 — по пенальти).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO0vXa1heBv/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Харитонов прокомментировал конфликт Хабиба и Рамзана Кадырова
«Приглашение Руя Витории — успех для клуба». Паулу Барбоза — о новом тренере «Спартака»
Тони Фергюсон: «Лучше всего к Хабибу я был готов в 2017-м. Швырял тогда самбистов в разные стороны»
Финляндия — Россия, юниорский ЧМ-2021: смотреть онлайн трансляцию матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд