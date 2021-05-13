Юрий Семин поздравил киевское «Динамо» с победой в Кубке Украины

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поздравил украинский клуб с победой в Кубке страны. В финальном матче «Динамо» обыграло «Зарю» со счетом 1:0.

«Динамо» Киев! Чемпионы и обладатели Кубка! Поздравляю! Мирча Луческу пришел и все выиграл! Пример победного спортивного долголетия!» — написал Семин в Instagram.

«Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу выиграла трофей во второй раз подряд. В сезоне-2019/20 киевляне в финале победили «Ворсклу» (1:1, 8:7 — по пенальти).