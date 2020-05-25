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Юрий Семин: «Думаю, после победы над «Спартаком» болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь»

16:44
Юрий Семин (в центре) в киевском &quot;Динамо&quot;. Фото Николай Затовканюк.
Юрий Семин (в центре) в киевском &quot;Динамо&quot;. Фото Николай Затовканюк.
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин выразил мнение, что болельщики украинского клуба приняли его после победы над «Спартаком» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов-2008/09 (4:1, 4:1). Семин возглавлял киевлян с 2007 по 2009-й и с 2010 по 2012 год.

— Всегда была большая конкуренция между «Динамо» и «Спартаком». Болельщики очень были агрессивны в этих матчах, как и игроки, — сказал Семин в эфире «Футбол 1». — Думаю, после победы над «Спартаком» болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь.

Тренерам киевского «Динамо» всегда сложно после Валерия Васильевича. Любого сравнивали с Валерием Васильевичем. Не всегда получалось. В этом плане молодцы два президента — Игорь Михайлович Суркис и Ринат Ахметов (из «Шахтера»). Они с каждым годом хотели сделать свои команды сильнее и сильнее. Украинский футбол во многом держался на этих командах.

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