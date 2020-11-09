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«Было несколько тяжелых дней». Директор канала «Футбол» сообщил, что Сабо заболел коронавирусом

16:53
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Генеральный директор канала «Футбол» Александр Денисов рассказал «СЭ», что известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо перенес коронавирус. Сабо выступает экспертом на канале «Футбол».

— У него был коронавирус, — рассказал «СЭ» — Сейчас его состояние уже стабильное. У него нет повышенной температуры, были сделаны рентгеновские снимки, сделан КТ. Через несколько дней он вернется домой.

Он заболел после студии на матче «Шахтер» — «Ворскла». Все началось с безобидной температуры, потом она поднялась, начала прыгать. Он согласился, чтобы скорая его госпитализировали. Было несколько тяжелых дней, но сейчас все уже хорошо (Севастиан Терлецкий)

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