«Было несколько тяжелых дней». Директор канала «Футбол» сообщил, что Сабо заболел коронавирусом

Генеральный директор канала «Футбол» Александр Денисов рассказал «СЭ», что известный украинский футболист и тренер Йожеф Сабо перенес коронавирус. Сабо выступает экспертом на канале «Футбол».

— У него был коронавирус, — рассказал «СЭ» — Сейчас его состояние уже стабильное. У него нет повышенной температуры, были сделаны рентгеновские снимки, сделан КТ. Через несколько дней он вернется домой.

Он заболел после студии на матче «Шахтер» — «Ворскла». Все началось с безобидной температуры, потом она поднялась, начала прыгать. Он согласился, чтобы скорая его госпитализировали. Было несколько тяжелых дней, но сейчас все уже хорошо (Севастиан Терлецкий)