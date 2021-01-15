Яя Туре войдет в тренерский штаб украинского клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре войдет в тренерский штаб украинского «Олимпика», сообщает «ПроФутбол».

По данным источника, 37-летний ивуариец уже договорился о скором появлени в украинском клубе.

Ранее Туре играл в чемпионате Украины за донецкий «Металлург» (2003-2005 гг.). В 2020 году хавбек объявил о завершении карьеры.

«Олимпик» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте.