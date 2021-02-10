Ассистент главного тренера украинского «Олимпика» Яя Туре дал свой первый комментарий в новой должности.

«Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что «Олимпик» — это не «Металлург», но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке, — приводит слова ивуарийца сайт клуба. — Мне очень импонирует местный менталитет.

Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут, как друга. Я рад, что тренер «Олимпика» пошел на встречу и позволил мне присоединиться к его команде.

При этом я уверен, что и сам смогу быть полезен для футболистов «Олимпика», как профессионал и старший товарищ. Где-то что-то подсказать, поделиться своими знаниями и видением футбола. Я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера».

Ранее Туре играл в чемпионате Украины за донецкий «Металлург» (2003-2005 гг.). В 2020 году хавбек объявил о завершении карьеры.

«Олимпик» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте.