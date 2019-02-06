Ярослав Ракицкий: "Переезд из Донецка ударил по всем"

Полузащитник "Зенита" Ярослав Ракицкий сказал, что его бывший клуб "Шахтер" тяжело пережил переезд клуба из Донецка. Из-за ситуации на востоке Украины дончане с 2014 принимают соперников на других стадионах Украины - в Харькове и Львове.

- Когда все произошло, когда пришлось уехать из родного города, это ударило по всем, - сказал Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале "Россия 24". - По болельщикам, по футболистам, по клубу. Мы скитались туда-сюда. То в Харькове, то в Киеве. Потеряли много. У нас "Донбасс-Арена" прекрасный стадион был. Как они ходили поддерживали "Шахтер". Сейчас не так много ходят. Это можно сказать про чемпионат Украины. Многим не до футбола уже.

Я воспитанник донецкого "Шахтера". Мое сердце принадлежит "Шахтеру". С 12-13 лет занимался в интернате. Прошел всё. Донецк закалил меня. Если вышел на поле в футболке клуба, нужно биться до конца. Если у тебя болит что-то, можешь после игры пожаловаться доктору. Но на поле должен отдать себя полностью для победы команды.