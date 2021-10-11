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Яремчук: «Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать»

Яремчук высказался о главном тренере сборной Украины Александре Петракове
11 октября, 14:14
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Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что думает о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

«Все разговоры с тренером должны оставаться в раздевалке. Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать, так как работали с ним давным-давно. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой», — цитирует Яремчука football.ua.

Петраков сменил на этом посту Андрея Шевченко, который покинул сборную 30 июля.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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