Яремчук: «Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать»

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что думает о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

«Все разговоры с тренером должны оставаться в раздевалке. Все знают Петракова как отличного мотиватора, я это уже успел почувствовать, так как работали с ним давным-давно. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и чувствуем страх, когда он злой», — цитирует Яремчука football.ua.

Петраков сменил на этом посту Андрея Шевченко, который покинул сборную 30 июля.