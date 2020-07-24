Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал назначение главным тренером киевлян Мирчи Луческу.

«Может, он хороший тренер, — цитирует Блохина сайт каналов «Футбол 1/2/3». — Да, он в Украине добился чего-то. Но то, что он рассказывал о киевском «Динамо», когда работал в «Шахтере»... Потом, когда ушел из Шахтера, тоже высказывался... Я это не воспринимаю. «Шахтер» всегда был конкурентом «Динамо». Я, например, в «Шахтер» никогда бы не пошел. Странное назначение. Это плевок в душу болельщикам «Динамо», я считаю».

74-летний Луческу работал с «Зенитом» в 2016-2017 годах. Вместе с командой он выиграл Суперкубок России. С «Шахтером» он восемь раз выиграл чемпионат Украины, стал победителем Кубка УЕФА. Также становился чемпионом Румынии и Турции, выиграл Суперкубок УЕФА с «Галатасараем».