Вукоевич считает Семина лучшим тренером киевского «Динамо»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич считает, что при нем лучшим тренером команды был Юрий Семин.

— Олег Блохин — один их худших тренеров новейшей истории «Динамо»? Не мог так сказать, но главный показатель — это результат, — сказал Вукоевич в интервью каналу SportArenaTV на Youtube. — Для меня номер один — Семин. Он сделал самый большой результат — выиграли чемпионство, постоянно играли в Лиге чемпионов, была эта историческая игра со «Спартаком» (дважды по 4:1 в отборочном раунде Лиги чемпионов — прим. «СЭ»), полуфинал Кубка УЕФА, четвертьфинал. Для меня Семин был самым лучшим тренером в «Динамо».

Юрий Семин вместе с «Динамо» стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны, доходил до полуфинала Кубка УЕФА, где команда проиграла «Шахтеру».

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