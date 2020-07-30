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Вукоевич и Гусев вошли в тренерский штаб киевского «Динамо»

16:45
Огнен Вукоевич. Фото RTE.
Огнен Вукоевич. Фото RTE.
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В тренерский штаб нового главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу вошли Диего Лонго, Эмил Карас, Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Михаил Михайлов, сообщает сайт клуба.

— И Огнен Вукоевич, и Олег Гусев должны понимать и принимать мою философию, чтобы передавать ее дальше игрокам, — сказал Луческу. — Они будут очень важными фигурами. Олег будет заниматься группой атаки, где есть проблемы, Вуко — футболистами середины поля, а я — обороной и контролем всего процесса.

Кроме того, итальянец Диего Лонго будет заниматься физической подготовкой и вопросами организации игры.

Будем делать уклон на то, чтобы исключить мышечные травмы у игроков. Когда я работал в «Шахтере», у меня было очень мало футболистов с травмами такого характера. Мы должны как можно скорее исключить эти моменты.

Тренером по вратарям остается Михаил Михайлов, а Алексей Михайличенко возвращается на должность спортивного директора. Надеюсь, будем работать с ним продуктивно. В этом плане я не хотел ничего менять.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/mircha_luchesku_predstavil_svoy_trenerskiy_shtab/

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