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«Встречать Ющенко было противно». Экс-сотрудник «Шахтера» назвал врагом бывшего президента Украины

21:20
2003 год. Ринат Ахметов. Фото Алексей Иванов
2003 год. Ринат Ахметов. Фото Алексей Иванов
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Бывший пресс-атташе «Шахтера», известный журналист Руслан Мармазов в интервью «СЭ» вспомнил приезд в Донецк экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Ярослав Ракицкий.«Ракицкого не прогнешь. Сколько ни заставляли всей страной петь гимн Украины — не хочет«

— Была дурковатая ситуация. «Донбасс Арена» только достраивалась, выглядела как Колизей. Тут в Донецк приезжает Ющенко. Президент Украины. Пожелал осмотреть стадион, Ахметов лично сопровождает.

— Они ж терпеть друг друга не могут.

— Ахметов четко понимает конъюнктуру. При любой власти умеет договариваться. Ющенко пришел на волне поражения Донецка. Янукович проиграл, Колесникова посадили и выпустили... Лично мне встречать Ющенко было противно. Приехал враг! Но Ахметов — игрок. Для него Ющенко какой ни есть, а президент Украины. Вот стою в аэропорту, жду Ахметова. Прессы почти нет — только десяток фотографов. Три калеки, две чумы.

— Все понятно.

— Приезжает Ахметов — Ющенко нет. Настроение у Рината Леонидовича прекрасное, оборачивается: «Ну что, поговорим? Футбол вчера смотрели?» А что фотографы могут спросить? Ерунду какую-то! Были бы вы там — наговорили бы с Ахметовым на книгу. О чем угодно.

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Юрий Голышак все материалы автора

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