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Вратарь «Шахтера» об интересе из Европы: «Все это слухи»

23:16
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Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал информацию о том, что им интересуются европейские клубы.

«Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии, — цитирует Трубина UA-Футбол. — Но все, что пишут в газетах — это слухи. Пусть люди пишут, мне это неинтересно, я отдыхал от футбола. Сосредоточен на своей игре в «Шахтере».

Среди клубов, которые интересуются вратарем, упоминались «Челси», «Арсенал» и «Интер». 19-летний голкипер в текущем сезоне провел 13 матчей за «Шахтер». Он пропустил 15 матчей и пять раз отыграл «на ноль».

Дополнительная информация:

https://www.ua-football.com/ukrainian/high/1610737310-trubin-vse-chto-pishut-v-gazetah-yeto-sluhi-ya-sosredotochen-na-shahtere.html

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