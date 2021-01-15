Вратарь «Шахтера» об интересе из Европы: «Все это слухи»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал информацию о том, что им интересуются европейские клубы.

«Если брать в общем, то мне нравится чемпионат Англии, — цитирует Трубина UA-Футбол. — Но все, что пишут в газетах — это слухи. Пусть люди пишут, мне это неинтересно, я отдыхал от футбола. Сосредоточен на своей игре в «Шахтере».

Среди клубов, которые интересуются вратарем, упоминались «Челси», «Арсенал» и «Интер». 19-летний голкипер в текущем сезоне провел 13 матчей за «Шахтер». Он пропустил 15 матчей и пять раз отыграл «на ноль».