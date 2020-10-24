«Ворскла» в меньшинстве удержала ничью с «Шахтером», отставание дончан от «Динамо» — 4 очка
«Шахтер» и «Ворскла» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Украины — 1:1. В начале второго тайма у полтавского клуба был удален игрок, но команда удержала ничейный счет.
Киевское «Динамо» с минимальным счетом вырвало победу у «Александрии» и увеличило отрыв от дончан до 4 очков. «Ворскла» отстает на 2 очка и занимает второе место.
Примечательно, что единственный гол у киевлян провел Денис Попов уже на первой минуте.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
7-й тур
«Шахтер» — «Ворскла» — 1:1 (1:1)
Голы: Кулач, 7 (0:1). Соломон, 33 (1:1).
Удаление: Ндиай (В), 53.
«Динамо» — «Александрия» — 1:0 (1:0)
Гол: Попов, 1.
«Львов» — «Днепр-1» — 1:3 (1:2)
Голы: Когут, 13 (0:1). Кравчук, 23 (1:1). Довбик, 25 (1:2). Чичиков, 82 (1:3).
«Олимпик» — «Десна» — 0:2 (0:2)
Голы: Шевцов, 24 (0:1). Тотовицкий, 37 (0:2).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2020-2021/