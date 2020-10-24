«Шахтер» и «Ворскла» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Украины — 1:1. В начале второго тайма у полтавского клуба был удален игрок, но команда удержала ничейный счет.

Киевское «Динамо» с минимальным счетом вырвало победу у «Александрии» и увеличило отрыв от дончан до 4 очков. «Ворскла» отстает на 2 очка и занимает второе место.

Примечательно, что единственный гол у киевлян провел Денис Попов уже на первой минуте.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

7-й тур

«Шахтер» — «Ворскла» — 1:1 (1:1)

Голы: Кулач, 7 (0:1). Соломон, 33 (1:1).

Удаление: Ндиай (В), 53.

«Динамо» — «Александрия» — 1:0 (1:0)

Гол: Попов, 1.

«Львов» — «Днепр-1» — 1:3 (1:2)

Голы: Когут, 13 (0:1). Кравчук, 23 (1:1). Довбик, 25 (1:2). Чичиков, 82 (1:3).

«Олимпик» — «Десна» — 0:2 (0:2)

Голы: Шевцов, 24 (0:1). Тотовицкий, 37 (0:2).