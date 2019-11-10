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Видео с матча «Шахтер» — «Динамо»: красная карточка Тайсону, слезы и расизм на трибунах

10 ноября 2019, 23:20
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«Шахтер» дома одержал победу над киевским «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. Болельщики гостей на протяжении игры ухали в адрес полузащитник донецкого клуба Тайсона. На 74-й минуте встречи хавбек показал средний палец фанатам «Динамо» и пнул мяч в трибуны.

Футболисты «Динамо» пытались успокоить трибуны. Спустя несколько минут главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в раздевалки на три минуты. Затем игроки вернулись на поле, и Тайсон получил красную карточку.

Расизм на Украине. Игроку «Шахтера» ухали, он в ответ показал средний палец фанатам

Шахтер Д — Динамо К

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