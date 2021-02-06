Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Украина

«Верес» взял на просмотр двух бразильских форвардов

15:30

«Верес» взял на просмотр двух бразильских легионеров, сообщает Metaratings.

По информации источника, оба футболиста являются форвардами. Игроки примут участие в контрольных матчах, после чего клуб примет решение о том, предлагать ли им контракты.

«Верес» занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Украины по футболу с 30 очками.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/veres-sobiraetsya-usilitsya-braziltsami/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир