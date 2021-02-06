«Верес» взял на просмотр двух бразильских форвардов

«Верес» взял на просмотр двух бразильских легионеров, сообщает Metaratings.

По информации источника, оба футболиста являются форвардами. Игроки примут участие в контрольных матчах, после чего клуб примет решение о том, предлагать ли им контракты.

«Верес» занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Украины по футболу с 30 очками.