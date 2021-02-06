«Верес» взял на просмотр двух бразильских форвардов
15:30
«Верес» взял на просмотр двух бразильских легионеров, сообщает Metaratings.
По информации источника, оба футболиста являются форвардами. Игроки примут участие в контрольных матчах, после чего клуб примет решение о том, предлагать ли им контракты.
«Верес» занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги чемпионата Украины по футболу с 30 очками.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/veres-sobiraetsya-usilitsya-braziltsami/
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