Веллингтон Нем покинул «Шахтер» после 7 лет в команде
20:05
Полузащитник Веллингтон Нем покинул «Шахтер», сообщает официальный сайт донецкого клуба. 28-летний бразилец пополнил состав украинской команды летом 2013 года, перейдя из «Флуминенсе».
За семь лет Веллингтон Нем провел в составе «горняков» 75 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал восемь результативных передачах.
Вместе с клубом бразилец трижды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...