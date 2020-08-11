Веллингтон Нем покинул «Шахтер» после 7 лет в команде

Полузащитник Веллингтон Нем покинул «Шахтер», сообщает официальный сайт донецкого клуба. 28-летний бразилец пополнил состав украинской команды летом 2013 года, перейдя из «Флуминенсе».

За семь лет Веллингтон Нем провел в составе «горняков» 75 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал восемь результативных передачах.

Вместе с клубом бразилец трижды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.