Величайший из постсоветских футболистов. Шевченко зажигал в Европе и выиграл «Золотой мяч»

Сегодня, 29 сентября, отмечает день рождения главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Специалисту исполнилось 44 года.

Шевченко — воспитанник киевского «Динамо». За столичный клуб он играл до 1999 года, выиграв пять чемпионатов подряд, а также три Кубка Украины. Летом 1999 года форвард перешел в «Милан», где прошли лучшие годы его карьеры. В первый же сезон в Италии Шевченко стал лучшим бомбардиром серии A (24 гола). С «Миланом» футболист выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2004 году Шевченко выиграл «Золотой мяч» и на данный момент является последним уроженцем СССР, кому покорилась данная награда.

Помимо «Золотой бутсы» в серии A в 2000 году, Шевченко завоевал эту награду в 2004-м, а также трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

В 2006 году Шевченко перешел в «Челси», где выступал менее успешно, но взял Кубок и Суперкубок Англии и Кубок лиги. Сезон-2008/09 он провел на правах аренды в «Милане».

Летом 2009 года Шевченко вернулся в киевское «Динамо», с которым выиграл последний трофей в карьере игрока — Суперкубок Украины-2011, а в 2012-м завершил карьеру.

В сборной Украины Шевченко провел 111 матчей (второй результат в истории) и забил 48 мячей (рекорд), принял участие в ЧМ-2006, где Украина добралась до четвертьфинала, и домашнем Евро-2012.

Летом 2016 года Шевченко вернулся в национальную команду Украины уже в качестве главного тренера. При нем команда не смогла пройти на ЧМ-2018 и пробилась на Евро-2020.