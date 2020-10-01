В возрасте 48 лет умер бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин умер в 48-летнем возрасте, сообщает гендиректор «горняков» Сергей Палкин.

«Сегодня утром пришло грустное сообщение — не стало легендарного футболиста «Шахтера» Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи — таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь — таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории «Шахтера» и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям», — написал Палкин в на своей странице в Facebook.

На счету Ателькина 82 гола в 265 матчах в составе «Шахтера». Нападающий играл за команду, когда в сезоне 2001/2002 «Шахтер» впервые стал чемпионом Украины. Также завоевал с горняками 4 Кубка Украины.