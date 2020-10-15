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Новости   //    Футбол   //    Украина

В украинском клубе 27 человек заразились коронавирусом

17:15
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В «Александрии» зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Twitter украинского клуба.

Указано, что среди заболевших есть футболисты и работники клуба. В сообщении не указано, сколько среди них игроков. У всех заразившихся болезнь проходит бессимптомно.

«Александрия» следующий матч в чемпионате Украины должна провести 18 октября против «Ингульца». О его переносе информации пока нет.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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