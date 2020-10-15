В украинском клубе 27 человек заразились коронавирусом

В «Александрии» зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный Twitter украинского клуба.

ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу.

Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 — районної лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає pic.twitter.com/JVSrcBleex — FC Olexandriуa (@FCO1948) October 15, 2020

Указано, что среди заболевших есть футболисты и работники клуба. В сообщении не указано, сколько среди них игроков. У всех заразившихся болезнь проходит бессимптомно.

«Александрия» следующий матч в чемпионате Украины должна провести 18 октября против «Ингульца». О его переносе информации пока нет.