В украинском клубе 25 случаев коронавируса за сутки
14:41
В «Прикарпатье», играющем в первой лиге чемпионата Украины, за сутки зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт клуба, негативные результаты только у пятерых игроков и троих тренеров. У большинства инфицированных это второй случай заражения, у некоторых — третий.
На данный момент команда отправилась на самоизоляцию.
После 14-и туров ивано-франковцы занимают 13-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
http://fc.if.ua/news/u-prykarpatti-znovu-stavsya-spalah-koronavirusu/
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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