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Новости   //    Футбол   //    Украина

В украинском клубе 25 случаев коронавируса за сутки

14:41
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В «Прикарпатье», играющем в первой лиге чемпионата Украины, за сутки зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт клуба, негативные результаты только у пятерых игроков и троих тренеров. У большинства инфицированных это второй случай заражения, у некоторых — третий.

На данный момент команда отправилась на самоизоляцию.

После 14-и туров ивано-франковцы занимают 13-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://fc.if.ua/news/u-prykarpatti-znovu-stavsya-spalah-koronavirusu/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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