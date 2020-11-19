В украинском клубе 25 случаев коронавируса за сутки

В «Прикарпатье», играющем в первой лиге чемпионата Украины, за сутки зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт клуба, негативные результаты только у пятерых игроков и троих тренеров. У большинства инфицированных это второй случай заражения, у некоторых — третий.

На данный момент команда отправилась на самоизоляцию.

После 14-и туров ивано-франковцы занимают 13-е место в турнирной таблице.