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«В рекомендациях не нуждаюсь». Суркис отреагировал на информацию о возвращении Семина в «Динамо»

14:48
Игорь Суркис. Фото Footboom.
Игорь Суркис. Фото Footboom.
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможных переменах на должности главного тренера. Ранее сообщалось, что Алексея Михайличенко может сменить Юрий Семин, покинувший «Локомотив». Также упоминались кандидатуры Сергея Реброва («Ференцварош») и Эрола Булута («Антальяспор»).

«Есть одно золотое правило, испытанное жизнью — никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят, — цитирует Суркиса официальный сайт клуба. — Тем более — навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для «Динамо». Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему».

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/igor_surkis_o_spekulyatsiyakh_vokrug_glavnogo_trenera_dinamo/

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