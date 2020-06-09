«В рекомендациях не нуждаюсь». Суркис отреагировал на информацию о возвращении Семина в «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможных переменах на должности главного тренера. Ранее сообщалось, что Алексея Михайличенко может сменить Юрий Семин, покинувший «Локомотив». Также упоминались кандидатуры Сергея Реброва («Ференцварош») и Эрола Булута («Антальяспор»).

«Есть одно золотое правило, испытанное жизнью — никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят, — цитирует Суркиса официальный сайт клуба. — Тем более — навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для «Динамо». Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему».