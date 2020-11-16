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Новости   //    Футбол   //    Украина

В «Пафосе» опровергли интерес к Милевскому

18:38
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Главный тренер кипрского «Пафоса» украинец Дмитрий Михайленко дал понять, что клуб не проявляет интерес к нападающему брестского «Динамо» Артему Милевскому. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форвард сборной Украины может продолжить карьеру в команде соотечественника, где уже выступают украинцы Орест Кузик и Артур Рудько.

— Я слышал об этом, но «Пафос» ищет молодых игроков до 23 лет, — сказал Михайленко в интервью «Профутбол Digital».

После девяти туров «Пафос» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 14 очками в активе.

В чемпионате Белоруссии-2020 Милевский провел 25 матчей и забил 4 мяча.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=QlverZ5sL3Q&ab_channel=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%A3%D0%A2%D0%91%D0%9E%D0%9B

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