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В окружении миллиардера Фридмана назвали чушью слухи о покупке «Карпат»

01:12
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Российский миллиардер Михаил Фридман не собирается покупать львовский футбольный клуб «Карпаты», сообщает Forbes. В его окружении назвали чушью информацию об интересе олигарха к украинскому клубу.

Ранее сообщалось, что основатель «Альфа-Банка» рассматривает возможность приобретения «Карпат», так как является уроженцем Львова. Это могло укрепить его связь с родным городом. Он может выкупить доли как президента «Карпат» Петра Дыминского, так и бизнесмена Игоря Коломойского.

«Карпаты» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 11 очков в 18 матчах.

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