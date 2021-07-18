В начале следующей недели «Рух» может объявить о снятии с УПЛ

По информации Meta-ratings.com.ua, «Рух» и Украинская ассоциация футбола (УАФ) не собираются идти на уступки в конфликте, в результате чего львовский клуб уже в начале следующей недели может объявить о снятии команды с чемпионата УПЛ.

После того как руководство «Руха» попыталось проводить календарные матчи в соседнем Тернополе, в УАФ заявили, что клуб УПЛ может принимать соперников только по месту прописки или в крайнем случае на стадионе своей области.

Поскольку во Львове право быть хозяином поединков УПЛ имеет только «Арена Львов», после понижения категории стадиона «Украина», президенту «Руха» Григорию Козловскому ничего не остается, как снова садиться за стол переговоров. Однако он не собирается этого делать из-за несогласия с ценовой политикой руководства «Арены Львов».

Козловский не скрывает, что если ситуация не претерпит изменений, то конфликт может закончиться ликвидацией ФК «Рух» не только с основным и резервным составом, но и с футбольной академией. У сторон еще есть время сесть за стол переговоров и попытаться найти решение, которое устроило бы всех.

Также источник указывает, что в случае снятия «Руха» с турнира его может заменить «Волынь».