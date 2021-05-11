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В Италии сообщают, что Де Дзерби уже подписал контракт с «Шахтером»

17:34
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Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби станет новым тренером донецкого «Шахтера», сообщает Sassuolo News.

Контракт специалиста c «горняками» уже подписан и будет рассчитан на два года с возможностью продления соглашения еще на один год. Де Дзерби в «Шахтере» будет получать зарплату в размере двух миллионов евро за сезон.

Де Дзерби продолжит руководить «Сассуоло» последние три матча сезона серии А, после чего вылетит в Украину, где присоединится к новой команде.

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