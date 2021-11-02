В FARE призвали наказать Беседина за слова о гомосексуалистах: «Рекомендуем пройти курс о разнообразии»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала «СЭ» слова нападающего киевского «Динамо» Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", — сообщили «СЭ» в FARE.

Ранее нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о своем отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и гей-парадам YouTube-каналу ОтдушиВДушу.