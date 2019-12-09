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В чемпионате Украины с февраля 2020 года будет использоваться ВАР

13:06

В матчах чемпионата Украины со второй части сезона-2019/20 будет использоваться ВАР, сообщает «Динамо Киев от Шурика». При этом ВАР пока будет только на двух матчах каждого тура.

Это связано с тем, что имеется лишь один фургон, оборудованный необходимой системой и рабочими местами для арбитров. Кроме того, эти матчи должны проходить в разные дни.

Напомним, ВАР используется на двух матчах каждого тура российской премьер-лиги.

Чемпионат Украины по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://dynamo.kiev.ua/news/336160-ofitsialno-var-v-chempionate-ukrainyi-201920-nachnet-rabotat-s-fevralya-no-v-rezhime-dva-matcha-v-ture?fbclid=IwAR10BE1Q6HBAPZulYS3q-Tb7LFPmhV3BdkH-NIIKu96CpIE1mA-iXgr8oUs

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