В чемпионате Украины с февраля 2020 года будет использоваться ВАР

В матчах чемпионата Украины со второй части сезона-2019/20 будет использоваться ВАР, сообщает «Динамо Киев от Шурика». При этом ВАР пока будет только на двух матчах каждого тура.

Это связано с тем, что имеется лишь один фургон, оборудованный необходимой системой и рабочими местами для арбитров. Кроме того, эти матчи должны проходить в разные дни.

Напомним, ВАР используется на двух матчах каждого тура российской премьер-лиги.

Чемпионат Украины по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр