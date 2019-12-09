В чемпионате Украины с февраля 2020 года будет использоваться ВАР
13:06
В матчах чемпионата Украины со второй части сезона-2019/20 будет использоваться ВАР, сообщает «Динамо Киев от Шурика». При этом ВАР пока будет только на двух матчах каждого тура.
Это связано с тем, что имеется лишь один фургон, оборудованный необходимой системой и рабочими местами для арбитров. Кроме того, эти матчи должны проходить в разные дни.
Напомним, ВАР используется на двух матчах каждого тура российской премьер-лиги.
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