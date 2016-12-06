18:20 6 декабря | ФУТБОЛ — Украина

В чемпионате Украины будут играть мячом "Котигорошко"

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С нового сезона в украинской премьер-лиге появится свой мяч, сообщает телеканал "Футбол 1". Сегодня состоялась его презентация. Это нововведение поможет лиге сэкономить до 7 миллионов евро за сезон.

После презентации мячу дали имя - "Котигорошко". Это герой народной сказки, один из образов победы над бедой в украинском фольклоре. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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MAXXXSPA

Придурки

19:38 6 декабря

баламошка

Над какой бедой? Над Кремлём?)

18:51 6 декабря

Солёный

Забивака, Котигорошко... ждем-с белорусских, армянских вариантов... ))))

18:48 6 декабря

Thomas_Boy

Новый мяч на 50% состоит из сала.

18:37 6 декабря

serenky25

Котирошенко

18:35 6 декабря

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