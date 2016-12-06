В чемпионате Украины будут играть мячом "Котигорошко"

С нового сезона в украинской премьер-лиге появится свой мяч, сообщает телеканал "Футбол 1". Сегодня состоялась его презентация. Это нововведение поможет лиге сэкономить до 7 миллионов евро за сезон.

После презентации мячу дали имя - "Котигорошко". Это герой народной сказки, один из образов победы над бедой в украинском фольклоре.