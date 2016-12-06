В чемпионате Украины будут играть мячом "Котигорошко"

С нового сезона в украинской премьер-лиге появится свой мяч, сообщает телеканал "Футбол 1". Сегодня состоялась его презентация. Это нововведение поможет лиге сэкономить до 7 миллионов евро за сезон.
После презентации мячу дали имя - "Котигорошко". Это герой народной сказки, один из образов победы над бедой в украинском фольклоре.
MAXXXSPA
Придурки
19:38 6 декабря
баламошка
Над какой бедой? Над Кремлём?)
18:51 6 декабря
Солёный
Забивака, Котигорошко... ждем-с белорусских, армянских вариантов... ))))
18:48 6 декабря
Thomas_Boy
Новый мяч на 50% состоит из сала.
18:37 6 декабря
serenky25
Котирошенко
18:35 6 декабря