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Уникальный случай в Кубке Украины: 16-летний вратарь вышел на серию пенальти и вывел команду в финал

25 июня 2020, 08:00
Павел Исенко. Фото ФК «Ворскла»
Павел Исенко. Фото ФК «Ворскла»
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Полтавская «Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, пройдя в 1/2 финала «Мариуполь» (1:1, пен — 3:2). В этом ей помог 16-летний вратарь Павел Исенко.

Футболист вышел на замену в концовке дополнительно времени. В серии пенальти он отразил три удара и принес своей команде путевку в финал. Для юного голкипера это был дебютный матч за первую команду.

В финале «Ворскла» сыграет с киевским «Динамо». Матч состоится 8 июля во Львове.

Видео серии пенальти можно посмотреть здесь.

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