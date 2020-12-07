Украинского экс-футболиста арестовали за шпионаж

Украинский экс-футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже, информирует ТАСС.

Как отмечается, сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили его причастность к совершению преступления по статье «Шпионаж». Ему предъявлено обвинение, украинец содержится в одном из столичных СИЗО

Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Следствие ведет УФСБ по Москве. Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.