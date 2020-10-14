Украинский YouTube-блогер подписал контракт с профессиональный клубом
Украинский YouTube-блогер Дмитрий Поворознюк стал игроков ровенского «Вереса», сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с новичком рассчитано на один сезон.
«Воспитанник «Вереса» возвращается в Ровно», — подписала пост в Twitter пресс-служба клуба.
33-летний блогер в январе 2020-го года на своем канале «ТренДец» заявил, что начал усиленно тренироваться, чтобы попасть в професиональный футбол. Летом Поворознюк прошел сборы с черниговской «Десной», выступающей в УПЛ, затем провел несколько матчей за аматорские клубы в чемпионате Киевского района.
«Верес» на данный момент выступает в первой лиге чемпионата Украины, занимая 7-е место после шести туров.
?Вихованець ДЮСШ «Верес» повертається до Рівного!#VeresNews pic.twitter.com/VA9vFnCjeX— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) October 14, 2020