Украинский футболист дисквалифицирован на два года

Полузащитник «Львова» Ярослав Богунов отстранен от матчей под эгидой ФИФА до 5 августа 2022 года из-за участия в договорных встречах, сообщает «Прессбол».

Хавбек наказан за матчи в период выступлений за белорусский «Нафтан» в 2017 году. Ранее Федерация футбол Беларуси отстранила Богунова на два года от участия в матчах, ФИФА распространила это решение на все соревнования под своей эгидой.

В нынешнем сезоне УПЛ Богунов провел 4 матча.