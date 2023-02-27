Украинский футболист демонстративно снял российский флаг на сборах в Турции

Украинский футболист из «Львова» Алексей Дитятьев в процессе сбора футбольной команды в Турции с флагштока показательно снял российский флаг.

Свои действия он записал на видео и выложил в социальные сети, сопроводив негативными в отношении России комментариями.

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция).

В воскресенье, 19 февраля главный тренер ярославцев Валим Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.