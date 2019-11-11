Украинский борец Беленюк прокомментировал расистский скандал в УПЛ
Украинский борец, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады Жан Беленюк рассказал, что он думает о расистском скандале в чемпионате Украины по футболу. Во время матча «Шахтер» — «Динамо» (1:0) болельщики киевского клуба допустили проявления расизма в отношении игроков соперника Тайсона и Дентинью.
Расизм — це ганебно для країни, яка обрала для себе європейський вектор напрямку. Для країни, яка бажає жити гідно та цивілізовано! Футбольний матч «Шахтар» — «Динамо», було зупинено через прояви расизму в сторону гравців. Мені дуже прикро та сумно бачити, що у сучасному розвиненому українському суспільстві є люди, які звеличують себе шляхом приниження інших. Яким немає чим похизуватись, крім кольору шкіри. Не знаннями, не досягненнями, не успіхами, не вчинками... Це ганебно не лише для вболівальників та людей, які ображають інших, але й ганебно для всієї країни! Я вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕПРИПУСТИМИМИ подібні інциденти. Расизму та дискримінації не місце ні на футбольному майданчику, ні у парламенті, ні на вулицях міста! #norasism
— Расизм — это позор для страны, которая выбрала для себя европейский вектор, — написал Беленюк. — Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно! Футбольный матч «Шахтер» — «Динамо», был остановлен из-за проявлений расизма в отношении игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехом, ни поступками ... Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны! Я считаю категорическим недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города!
Беленюк ранее посетил футбольный матч Украина — Португалия — 2:1. Оставаясь действующим спортсменом, он также является деупататом украинского парламента.