Украинский борец Беленюк прокомментировал расистский скандал в УПЛ

Украинский борец, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады Жан Беленюк рассказал, что он думает о расистском скандале в чемпионате Украины по футболу. Во время матча «Шахтер» — «Динамо» (1:0) болельщики киевского клуба допустили проявления расизма в отношении игроков соперника Тайсона и Дентинью.

— Расизм — это позор для страны, которая выбрала для себя европейский вектор, — написал Беленюк. — Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно! Футбольный матч «Шахтер» — «Динамо», был остановлен из-за проявлений расизма в отношении игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехом, ни поступками ... Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны! Я считаю категорическим недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города!

Беленюк ранее посетил футбольный матч Украина — Португалия — 2:1. Оставаясь действующим спортсменом, он также является деупататом украинского парламента.