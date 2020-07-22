Украинским болельщикам разрешили вернуться на трибуны

Болельщики смогут присутствовать на трибунах в матчах плей-офф за место в Лиге Европы, сообщает президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook. На трибунах смогут присутствовать не больше 25 процентов от общей вместимости. При этом фанатам необходимо будет соблюдать ряд норм по допуску.

В украинском футболе это будут первые официальные матчи со зрителями после возобновления сезона.

В плей-офф за место в Лиге Европы сыграют «Колос» — «Днепр-1» и «Александрия» — «Мариуполь». Матчи пройдут в Киеве и Александрии 25 июля, финал — 29 июля на поле финалиста, занявшего более высокое место в чемпионате.