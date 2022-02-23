Украинская ассоциация футбола утвердит решение о приостановке чемпионата страны

Чемпионат Украины по футболу будет приостановлен из-за введения чрезвычайного положения в стране, сообщает в своем Telegram-канале украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, завтра в 13.00 по местному времени (14.00 мск) соберется Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ). Он утвердит решение о приостановке футбольных соревнований в стране.

Ранее планировалось, что украинская премьер-лига возобновится после зимнего перерыва 25 февраля матчем «Минай» — «Заря». Лидером УПЛ является «Шахтер» — 47 очков в 18 матчах. У киевского «Динамо» на два очка меньше, команда на втором месте.