Украинская ассоциация футбола объявила об уходе Шевченко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на своем сайте опубликовала заявление в связи с уходом с поста главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко. Как отмечается, контракт с 44-летним специалистом истек 30 июля этого года.

«В июне 2020 Исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года, — говорится в сообщении. — Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью.

В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта. Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной".

На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о новом тренерском штабе сборной Украины.

Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины в феврале 2016-го. С июля 2016 года он возглавлял национальную команду.

Вместе со сборной Шевченко не смог попать в финальную стадию чемпионата мира-2018, но успешно квалифицировался на чемпионат Европы-2020, где Украина дошла до 1/4 финала турнира, уступив Англии — 0:4.