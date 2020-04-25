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УЕФА поздравил с днем рождения легенду киевского «Динамо» Гусева

17:44
Олег Гусев. Фото Ukrinform
Олег Гусев. Фото Ukrinform
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УЕФА в русскоязычном Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева. Выдающемуся украинскому футболисту исполнилось 37 лет. УЕФА вспомнил его гол в ворота «Манчестер Сити» в победной игре 1/8 финала Лиги Европы. В том противостоянии «Динамо» победило (2:0, 0:1) и добралось до четвертьфинала.

Гусев выступал за «Динамо» с 2003 года до завершения карьеры в 2018-м. В настоящее время он входит в штаб молодежки киевлян.

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