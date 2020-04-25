УЕФА поздравил с днем рождения легенду киевского «Динамо» Гусева

УЕФА в русскоязычном Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева. Выдающемуся украинскому футболисту исполнилось 37 лет. УЕФА вспомнил его гол в ворота «Манчестер Сити» в победной игре 1/8 финала Лиги Европы. В том противостоянии «Динамо» победило (2:0, 0:1) и добралось до четвертьфинала.

Поздравляем легенду киевского «Динамо» Олега Гусева с днем рождения! ?



И смотрим его гол в победном матче с «Манчестер Сити» в 2011 году ?@DynamoKyiv | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/xqlEqEmuf2 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 25, 2020

Гусев выступал за «Динамо» с 2003 года до завершения карьеры в 2018-м. В настоящее время он входит в штаб молодежки киевлян.