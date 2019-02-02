У "Таврии" осталось всего 10 игроков

Всего 10 футболистов осталось в составе "Таврии", сообщали в интервью сайту "Крым.Реалии" вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

- На сегодняшний день в "Таврии" осталось всего 10 футболистов. Еще естественно никого не подписали. Может когда команда выйдет из отпуска, Шевченко (главный тренер "Таврии" Сергей Шевченко – прим. "СЭ") будет приглашать, смотреть футболистов.

По его словам, команда еще не вышла из отпуска и возможно соберется перед Кубком Крыма, который должен стартовать в начале марта. Руководство команды не комментирует ситуацию в клубе. Команда занимает шестое место во Второй лиге Украины.