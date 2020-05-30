У игроков львовских «Карпат» обнаружили коронавирус: матч с «Мариуполем» могут отменить

Игра чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем», запланированная на 31 мая, находится под вопросом. Матч может быть сорван из-за угрозы коронавируса во Львове.

«Карпаты» на официальном сайте подтвердили заражение коронавирусом у неназванных игроков и членов клубного персонала.

Зараженные не проявляют симптомов болезни и были переведены на режим самоизоляции. В понедельник клуб пройдет повторное тестирование на коронавирус.

После 23 туров УПЛ «Карпаты» занимают последнее место в турнирной таблице, а «Мариуполь» идет вторым в нижней шестерке, отставая от «Днепра-1» на три очка.