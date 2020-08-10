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Новости   //    Футбол   //    Украина

У игрока украинского клуба обнаружили коронавирус

10 августа 2020, 12:55
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Официальный сайт «Зари» сообщил, что 6 августа недомогание почувствовал полузащитник луганской команды Дмитрий Иванисеня. Медицинский штаб оперативно отправил игрока для сдачи ПЦР-теста.

По его результатам у игрока был диагностирован коронавирус.

Как сообщили в клубе, на данный момент полузащитник находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния.

В прошлом сезоне УПЛ Иванисеня провел 30 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

Дополнительная информация:

http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=10974

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