«Ты чего рот раскрыла?!» Алиев поссорился с женой из-за слов про секс втроем в прямом эфире

Бывший полузащитник «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев поссорился со своей женой Татьяной во время прямого эфира в Instagram.

Собеседница Алиева по прямому эфиру задала футболисту вопрос, был ли у него секс втроем, на что тот ответил утвердительно. После этого из-за кадра послышался голос супруги игрока, которая сказала: «Ты нормальный, *** [блин], вообще? Рот свой закрой, стоят твои дети!».

Алиев ответил ей в жесткой форме: «Да чего ты орешь, я тебя умоляю. Во-первых, люди сидят, смотрят. Чего ты орешь? Да не ори, *** [черт возьми]! Ты чего рот раскрыла перед людьми?». «Выйди на балкон и разговаривай про секс», — заявила супруга футболиста.

У Александра и Татьяны Алиевых двое детей: дочь Алина и сын Артем. В 2016 году футболиста дважды привлекали в полицию по факту избиения жены.