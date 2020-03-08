Завершился первый этап чемпионата Украины-2019/20. По его итогам 12 участников разделились на две группы по шесть команд. Первая шестерка поборется за места в еврокубках, вторая — за выживание.

В последний игровой день первого этапа решалась судьба шестой путевки в чемпионскую группу. «Колос» имел на 1 очко больше «Мариуполя» и играл с лидером таблицы «Шахтером». Во встрече было забито семь голов, горняки одержали победу со счетом 4:3, несмотря на удаление.

Тем не менее, «Мариуполь» не смог воспользоваться осечкой «Колоса». Команда на выезде играла против «Днепра-1» и уже в первом тайме получила два удаления. Во втором при счете 1:0 в пользу днепрян с поля был изгнан еще один футболист гостей. Ввосьмером «Мариуполь» пропустил еще два мяча и уступил 0:3.

Таким образом, «Колос» попал в чемпионскую группу, где также сыграют «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Десна» и «Александрия». Донецкий клуб опережает ближайших преследователей киевлян на 14 очков.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

22-й тур

«Львов» — «Карпаты» — 0:0

«Днепр-1» — «Мариуполь» — 3:0 (0:0)

«Колос» — «Шахтер» — 3:4 (1:2)